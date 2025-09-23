Prins Harry roept op tot meer financiering hiv-preventie

Prins Harry is samen met onder anderen oud-basketballer Magic Johnson en actrice Charlize Theron te zien in een korte video voor USAID waarin de prins aandringt op financiering voor de preventie en behandeling van hiv. De korte video werd vertoond tijdens de wereldwijde bijeenkomst van de Verenigde Naties op maandag. De Britse prins zet zich al langere tijd in voor aidspreventie, net als zijn moeder Diana.

“Zonder dringende actie zullen we achteruitgaan”, zei Harry in de video. “We zien nu al drastische bezuinigingen op hiv-preventie en behandelprogramma’s.” In een verklaring schreef de 41-jarige prins: “Zonder dringende actie om deze bezuinigingen terug te draaien, zullen 6 miljoen meer mensen besmet raken met hiv. 4 miljoen mensen zullen sterven aan aids-gerelateerde oorzaken binnen de komende vier jaar.”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft sinds zijn aantreden fors bezuinigd op de hulporganisatie USAID. Verschillende hulpprogramma’s van USAID werden gekort en ruim 1600 medewerkers van USAID werden ontslagen.

Prinses Diana stond bekend om haar strijd voor hiv- en aidsbewustzijn en haar inspanningen om het valse stigma te doorbreken dat contact, zoals handen schudden, de ziekte kan verspreiden. Diana overleed op 31 augustus 1997 op 36-jarige leeftijd.