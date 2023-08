Prins Harry speelt gelijk op polowedstrijd voor goed doel

Prins Harry heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse polowedstrijd waarmee geld wordt opgehaald voor zijn organisatie Sentebale. De hertog van Sussex was zaterdag in het zadel geklommen en deed in Singapore met het Royal Salute Sentebale Team mee. De wedstrijd tegen het Singapore Polo Club Team eindigde in een gelijkspel (7-7).

De polowedstrijd wordt sinds 2010 georganiseerd en werd sindsdien in verschillende landen gespeeld. Volgens het Amerikaanse tijdschrift People is er de afgelopen jaren meer dan 14 miljoen dollar opgehaald tijdens het evenement.

Sentebale zet zich in voor kwetsbare kinderen in het zuiden van Afrika. Harry richtte de organisatie in 2006 op met prins Seeiso van Lesotho.