Prins Harry speelt in sketch in talkshow Stephen Colbert

De Britse prins Harry heeft zijn opwachting gemaakt in een sketch in The Late Show van Stephen Colbert. De hertog van Sussex verscheen in beeld omdat hij zogenaamd auditie kwam doen voor een rol als prins in een kerstfilm.

De prins grapte dat hij op zoek was naar de auditie van Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska, waarop Colbert hem vroeg waarom hij als echte prins in een dergelijke film zou willen spelen. “Jullie zijn geobsedeerd door kerst en royalty, dus waarom niet?”, reageerde Harry. Toen Colbert dat weersprak, zei Harry: “Echt? Ik hoorde dat jullie een koning hebben verkozen.” Dat is vermoedelijk een verwijzing naar de Amerikaanse president Donald Trump en de grootschalige No Kings-protesten tegen zijn regering. Op het grapje van de prins klonk boegeroep.

De zoon van koning Charles vroeg zich verder af wat hij zou moeten doen om als echte prins in een film van producent Hallmark te spelen. “Ik heb skills. Ik kan paardrijden. In een helikopter vliegen. Paardrijden in een helikopter”, zei Harry, die ook een grap maakte over een connectie die hij heeft met een “beroemde actrice”. De prins is sinds 2018 getrouwd met Meghan, die voor hun huwelijk actrice was.

Harry is eerder te gast geweest in The Late Show van Stephen Colbert. Hij was er ook in 2023 om zijn memoires Spare te promoten.