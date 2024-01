Prins Harry staakt smaadzaak tegen Daily Mail

Prins Harry staakt zijn smaadzaak tegen de uitgeverij van de Britse Daily Mail. Dat deed hij volgens Britse media pas enkele uren voordat de deadline verstreek voor het inleveren van alle relevante documenten. De advocaten informeerden de rechtbank om 10.00 uur Britse tijd dat de hertog van Sussex de zaak stopzet.

De prins had de zaak tegen Associated Newspapers Limited (ANL) aangespannen om een artikel van februari 2022 van de Daily Mail. In het stuk werd gesuggereerd dat Harry de publieke opinie manipuleerde over de beveiliging van de prins en zijn gezin. Volgens de jongste zoon van koning Charles was het artikel “een aanval op zijn eerlijkheid en integriteit” terwijl ANL beweerde dat het ging om “een eerlijke mening”.

Vorige maand kreeg Harry te maken met een tegenvaller in deze zaak toen de rechtbank niet meeging in zijn verzoek om de bewering van ANL buiten beschouwing te laten. Door deze uitspraak moest Harry bewijzen dat het verhaal hem ernstige schade had toegebracht. De documenten hiervoor moest hij vrijdag inleveren.

Kosten

De smaadzaak heeft Harry al flink wat gekost. Bij de vorige uitspraak bepaalde de rechtbank al dat hij 48.000 pond (meer dan 56.000 euro) aan juridische kosten van de uitgeverij moest betalen. Naar verwachting zal hij nu ook de overige kosten van 250.000 pond (bijna 300.000 euro) moeten ophoesten. Daarnaast maakte hij naar verluidt zelf ook nog eens 500.000 pond (ruim 582.000 euro) aan kosten.

De hertog van Sussex heeft meer rechtszaken lopen. Samen met vijf andere bekende Britten, onder wie Elton John, heeft hij ANL ook aangeklaagd om schending van de privacy. De aanklagers zouden zijn afgeluisterd via hun telefoons.