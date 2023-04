Prins Harry telt af tot komende Invictus Games

Prins Harry is aan het aftellen tot de komende editie van de Invictus Games, het door hem bedachte sportevenement voor gewonde en zieke veteranen. De hertog van Sussex nam vanwege het feit dat het toernooi over 150 dagen plaatsvindt in de Duitse stad Düsseldorf een video op.

In het filmpje spreekt Harry de deelnemers en organisatie toe. Ook bedankt de prins onder anderen minister-president van de deelstaat Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst voor zijn “steun”.

De Invictus Games, die sinds 2014 worden gehouden, zijn van 9 tot en met 16 september in Düsseldorf. Vorig jaar was het evenement in Den Haag. Harry, en ook zijn vrouw Meghan, waren ervoor naar Nederland gekomen.