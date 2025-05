Prins Harry: The Sun publiceert over Diddy en mij uit wraak

Prins Harry beschuldigt de Britse krant The Sun ervan uit wraak “een groot aantal valse en zeer denigrerende artikelen” over hem te hebben gepubliceerd. Dat meldt The Guardian op basis van rechtbankdocumenten. In de artikelen van The Sun wordt prins Harry onder meer gekoppeld aan de rechtszaak tegen Sean ‘Diddy’ Combs, de rapper die wordt beschuldigd van mensenhandel voor seksueel misbruik.

De prins komt voor in de zaak over de seksfeestjes die Diddy organiseerde en waar mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. De zaak tegen Diddy wordt nu inhoudelijk behandeld in New York. Harry wordt nergens van beschuldigd, maar zijn naam komt op een gastenlijst voor. The Sun maakte onder meer een voorpagina-artikel over Harry’s betrokkenheid bij de zaak. De prins zegt dat hij nooit op een seksfeestje van Diddy is geweest. Harry zou Combs maar één keer ontmoet hebben, in 2007 na afloop van een herdenkingsconcert voor zijn overleden moeder prinses Diana. Ook schreef de boulevardkrant meerdere stukken over de verslechterde relatie tussen hem en zijn familie. De prins beweert dat de artikelen van The Sun een enorm negatief effect hebben op zijn mentale gezondheid en die van zijn vrouw en kinderen.

Prins Harry claimt dat de artikelen van The Sun een vergelding zijn voor een zaak die hij eerder had aangespannen. Daarin beweerde Harry dat krantenuitgeverij News Group Newspapers (NGN) hem zou hebben afgeluisterd en daarmee onrechtmatig informatie zou hebben verkregen. Harry en NGN troffen een schikking en de uitgever bood begin dit jaar excuses aan. Volgens de prins zou NGN-baas Murdoch nu uit zijn op wraak.

NGN spreekt dit tegen. In een reactie tegen The Guardian laat NGN weten dat The Sun verhalen over de hertog van Sussex publiceert “vanwege de rol die hij bekleedt en de acties die hij heeft ondernomen”.