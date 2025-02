Prins Harry toont zoon beelden van Diana in mijnenveld

Prins Harry heeft zijn vijfjarige zoon Archie recent de beroemde beelden van prinses Diana in een mijnenveld in Angola laten zien. Volgens de hertog van Sussex zorgde dat voor een “interessant gesprek”, vertelt hij tegen de Canadese zender CTV.

Harry zegt dat Archie zelf vroeg naar landmijnen toen de prins hem uitleg probeerde te geven over de Invictus Games, het sportevenement voor oorlogsveteranen dat momenteel plaatsheeft in Canada. De prins vertelde hem dat sommige deelnemers gewond waren geraakt door mijnen.

“Interessant genoeg gaf het me de kans om over mijn moeder, zijn oma, te praten. Daar had ik niet eens aan gedacht, maar dat werd uiteindelijk de uitkomst van het verhaal voor hem. Hij wilde video’s en foto’s zien van zijn oma Diana die al die jaren geleden haar ding deed voor landmijnen. Het leidde tot een heel interessant gesprek tussen mij en hem, anders dan ik had verwacht.”

Diana bezocht in 1997 een landmijnenveld in Angola, waar iconische beelden werden gemaakt van de prinses in beschermende kleding. Harry trad in 2019 in haar voetsporen door eveneens een geruimd mijnenveld in Angola te bezoeken.