Prins Harry vangt bot in smaadzaak tegen uitgeverij Daily Mail

De rechter in Londen heeft een verzoek van prins Harry in zijn smaadzaak tegen de uitgever van onder meer The Daily Mail afgewezen. Dat melden diverse Britse media vrijdag.

Harry had Associated Newspapers Limited (ANL) aangeklaagd om een artikel uit februari 2022. In het bericht werd beweerd dat Harry “probeerde om de details van zijn juridische strijd om zijn politiebescherming terug te krijgen, geheim te houden voor het publiek”. Dit was volgens de advocaten van de Britse prins “een aanval op zijn eerlijkheid en integriteit”. De uitgeverij vond dat in het artikel echter “een eerlijke mening” naar voren kwam en vond niet dat het de reputatie van de prins “serieuze schade” toe zou dienen.

De hertog van Sussex had de rechter gevraagd om de bewering van ANL niet mee te nemen in de rechtszaak. De rechter ging echter niet in op het verzoek en besloot om de bewering wel mee te nemen als de zaak van start gaat.