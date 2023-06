Prins Harry verlaat hooggerechtshof na getuigenverklaring

Prins Harry heeft dinsdag rond 17.40 uur Nederlandse tijd het hooggerechtshof in Londen verlaten. Met het vertrek van de hertog van Sussex zit de eerste dag van zijn getuigenverhoor in de zaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) erop. De prins beschuldigt de uitgever van onder meer tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie.

Harry zei onder meer dat de staat van de pers en de overheid in het Verenigd Koninkrijk zich op een dieptepunt bevindt. “Democratie faalt als de pers er niet in slaagt om de regering ter verantwoording te roepen, maar in plaats daarvan erbij in bed kruipt om de status quo te behouden”, zei hij.

Ook vond hij dat de Britse roddelpers “bloed aan de handen” heeft. De prins doelt daarmee op de wijze waarop journalisten in zijn ogen te ver gaan voor een verhaal. “Sommige redacteuren en journalisten die verantwoordelijk zijn voor een deel van de pijn en het verdriet en de onbedoelde dood”, zei Harry. Vermoedelijk doelt hij daarmee op zijn moeder Diana, die in 1997 overleed na achtervolging door paparazzi.

MGN zou tussen 1996 en 2011 Harry’s telefoon hebben gehackt en hem zo hebben afgeluisterd. Hierdoor kon de krant diverse artikelen over zijn leven schrijven die volgens de prins veel impact hadden op zijn relaties met vrienden en familie. Hij eist een schadevergoeding. Woensdag is Harry ook in de rechtbank om zijn verhaal te doen. De prins miste maandag de eerste zittingsdag omdat hij vanwege de verjaardag van dochter Lilibet pas zondagavond vanuit Los Angeles naar Engeland is gevlogen.