Prins Harry verliest hoger beroep over politiebeveiliging

Prins Harry heeft geen gelijk gekregen in de zaak die hij had aangespannen rond zijn beveiliging. De hertog van Sussex klaagde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aan, omdat zijn politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk in 2020 werd stopgezet nadat hij was gestopt als werkend lid van de koninklijke familie.

De beveiliging van de jongste zoon van koning Charles werd voorheen betaald door de overheid, net als die van andere leden van de koninklijke familie. Volgens Harry werd hij door het stopzetten van zijn beveiliging “oneerlijk en onwettig” behandeld. De rechter ging hier vorig jaar niet in mee, waarop de prins in hoger beroep ging.

Harry en Meghan wonen tegenwoordig met hun kinderen in Amerika, maar voelen zich bij bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk niet veilig. Paparazzi zouden te dicht in hun buurt komen. Harry’s moeder Diana kwam in 1997 om het leven bij een achtervolging door de paparazzi.