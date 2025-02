Prins Harry verrast Meghan met grapje over optreden

Prins Harry heeft zijn vrouw Meghan laten schrikken door tijdens de Invictus Games bij de introductie van het skeletontoernooi in Whistler te verkondigen dat ze een liedje kwam zingen. De hertogin van Sussex reageerde verrast en riep direct uit dat ze dat nooit zou doen.

Zanger Michael Bublé had kort daarvoor Harry, de bedenker van het sportevenement voor oorlogsveteranen, op het podium geïntroduceerd. De hertog van Sussex was vooral dankbaar dat Bublé het publiek had vermaakt met een liedje. “Gelukkig heeft Michael Bublé gezongen. Stel je voor dat je hem hier naartoe haalt en hij zegt: ‘Weet je wat? Ik ben hier niet gekomen om te zingen…'”, grapte hij.

De prins bedankte vervolgens de burgemeester van het Canadese Whistler, Jack Crompton, en richtte zich toen tot het publiek om zijn dank uit te spreken voor hun steun aan de “geweldige atleten”. Harry haalde vervolgens zijn vrouw Meghan het podium op en kondigde aan dat zij nu een liedje kwam zingen. Meghan barstte verrast in lachen uit en verzekerde het publiek dat ze dat niet kwam doen.

In een filmpje dat Meghan deelde op Instagram is te zien hoe Bublé haar later nogmaals vraagt of ze echt niet komt zingen waarop de hertogin lachend reageert: “Nee, ik ga niet zingen!”.