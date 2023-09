Prins Harry viert verjaardag met Duitse worst en schnitzel

Prins Harry heeft donderdagavond in Düsseldorf alvast zijn 39e verjaardag gevierd. De hertog van Sussex, die vrijdag jarig is, ging met onder anderen zijn vrouw Meghan uit eten. Volgens het restaurant at het koppel er onder meer Duitse worst en schnitzel.

Harry en Meghan zijn in Düsseldorf vanwege de Invictus Games, het door de prins bedachte sportevenement voor gewonde veteranen. Samen met enkele medewerkers van de organisatie at het koppel een hapje in Im Goldenen Kessel.

De prins en zijn echtgenote gingen op de foto met het personeel. “Onder de indruk van deze zeer sympathieke mensen”, schreef het restaurant na het bezoek op Instagram.

De Invictus Games duren nog tot en met zaterdag. Of Harry vrijdag ook nog plannen heeft voor zijn verjaardag is niet bekend.