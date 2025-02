Prins Harry vindt een of twee kinderen genoeg

Het lijkt er niet op dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de toekomst nog een kindje krijgen. In een interview met de Canadese tv-zender CTV News zei de Britse hertog van Sussex namelijk dat “één of twee kinderen waarschijnlijk genoeg is”.

“Ik ken mensen met vijf kinderen. Ik zeg gewoon: ‘Nou, dat is je eigen schuld!’ Kinderen krijgen is geweldig, maar het is elke dag, elke week een avontuur”, aldus de 40-jarige Harry, die zelf twee kinderen heeft met Meghan. Het stel heeft samen een vijfjarig zoontje Archie en dochter Lilibet, die drie jaar oud is.

“Ze groeien maar en veranderen steeds”, zei Harry over opgroeiende kinderen. “Ik hou van de vragen die ze stellen en de ervaringen en uitdagingen die ze je geven. Het is geweldig.”