Prins Harry vindt inzetten privédetective ‘schokkend’

Prins Harry zegt dat de Britse uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) in veertien artikelen over hem informatie heeft gebruikt die op onrechtmatige wijze is verkregen. Het heeft “ernstige gevolgen” gehad voor zijn relaties en gemoedsrust, schrijft Sky News op basis van gerechtelijke documenten.

De nieuwsberichten werden tussen 2001 en 2013 gepubliceerd en bevatten volgens de hertog van Sussex details over “intieme familiekwesties”, evenals zijn relatie met zijn toenmalige vriendin Chelsy Davy. Een journalist zou onder meer een privédetective hebben ingehuurd om vluchtgegevens boven water te krijgen.

“Ik vind het diep verontrustend dat Associated uitdrukkingen zoals ‘bronnen’, ‘vrienden’ en dergelijke gebruikte als een middel om onwettige informatieverzameling te verbergen”, stelt Harry in de documenten. Dat er een privédetective is ingezet, noemt hij “schokkend”.

Elton John

Elton John en zijn echtgenoot David Furnish, die ook behoren tot het groepje prominenten die ANL aanklaagt, vinden het vreselijk dat hun privacy is geschonden. Volgens Furnish zijn ze “diep geraakt door de onzekerheid van niet weten hoe vaak we doelwit waren… We weten nog steeds niet wat er echt met ons is gebeurd”, staat volgens Britse media in documenten van advocaat David Sherborne.

De zaak tegen ANL begon maandag. Het proces duurt naar verwachting negen weken.