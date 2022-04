Prins Harry voegt zich op tribune bij Team USA tijdens roeien

Prins Harry is woensdag bij de Invictus Games op de tribunes van het roeien gaan zitten bij teamleden en supporters van Team USA. Daar moedigde de hertog van Sussex de roeiers van de verscheidene deelnemende landen aan.

Tijdens het aanmoedigen feliciteerde en groette hij de sporters, onder wie een aantal Nederlanders, met een boks. Na zo’n drie kwartier vertrok de prins weer, waarna hij voor een klein rondje door het Haagse Zuiderpark op de fiets stapte.

Na het fietsen hielp Harry ergens kort bij het geel schilderen van een bankje en sprak hij met enkele Nederlandse sporters. Hij kreeg te horen over de hulphond die de sporters hadden meegebracht en mocht het dier zelfs even aaien. Na afloop werd prins Harry door een golfkarretje weggereden naar een onbekende locatie.

De Invictus Games, geïnitieerd door de Britse prins Harry, begonnen afgelopen zaterdag en duren nog tot en met vrijdag. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld. De eerste dagen was ook Harry’s vrouw Meghan erbij. Koning Willem-Alexander is bij de sluitingsceremonie.