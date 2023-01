Prins Harry voelt zich ‘verantwoordelijk’ voor neefjes en nichtje

Prins Harry voelt zich “verantwoordelijk” voor zijn neefjes George en Louis en zijn nichtje Charlotte, de kinderen van prins William en prinses Catherine. Mede daarom “moest” hij zijn boek Reserve uitbrengen, zegt hij in gesprek met The Telegraph.

“Ik weet dat in ieder geval een van die kinderen ook zo zal eindigen als ik. De reserve”, zegt de prins in gesprek met de Britse krant. “En dat doet me pijn. Het baart me zorgen.”

Prins William zou zijn jongere broertje daar echter op hebben aangesproken. “Hij heeft heel duidelijk gemaakt dat zijn kinderen niet mijn verantwoordelijkheid zijn.” Toch vond Harry het noodzakelijk om dingen “recht te zetten”. “Dit gaat niet over het neerhalen van de monarchie. Ik wil ze redden van zichzelf. Ik weet dat mensen me gaan haten hierom.”

In het boek Reserve, dat dinsdag uitkwam, doet Harry zijn verhaal. Hij vertelt onder meer over de ingewikkelde band met zijn vader koning Charles en met zijn broer prins William. Ook vertelt hij over de relatie met Meghan en over het overlijden van zijn moeder Diana.