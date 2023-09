Prins Harry weer in Verenigd Koninkrijk voor prijsuitreiking

De Britse prins Harry is voor het eerst in maanden weer terug in het Verenigd Koninkrijk. De jongste zoon van koning Charles arriveerde donderdagmiddag (lokale tijd) bij de uitreiking van de WellChild Awards. De prins is beschermheer van de liefdadigheidsorganisatie, die zich inzet voor zieke kinderen en hun families.

Op Instagram deelde WellChild enkele beelden van de prins. Bij de WellChild Awards worden kinderen die te maken hebben met levensbedreigende aandoeningen en ziekten in het zonnetje gezet. De hertog van Sussex maakte een praatje met enkele winnaars. Zo sprak hij even met de 11-jarige George. Ondanks zijn complexe gezondheidsproblemen blijft George altijd “dapper en positief”, zo schrijft WellChild. Even later ontmoette Harry ook Hailey, die de prijs won in de categorie voor twaalf tot veertien jaar.

Harry was in juni voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk. Toen legde de prins in de rechtbank een getuigenis af in zijn zaak tegen Mirror Group Newspapers. Van de uitgeverij, onder meer eigenaar van tabloids als de Daily Mirror en Sunday People, eist hij tonnen aan schadevergoeding na het vermeend tappen van telefoongesprekken sinds 1996.

Het is niet duidelijk hoelang Harry in het land zal blijven. Op 8 september is het precies een jaar geleden sinds zijn grootmoeder Elizabeth is overleden. Volgens verschillende media is Harry niet welkom om samen met zijn familie stil te staan bij de eerste sterfdag van Elizabeth. De prins zal hoe dan ook een dag later niet meer in het Verenigd Koninkrijk zijn. Hij wordt in Düsseldorf verwacht voor de start van de door hem opgerichte Invictus Games, het sportevenement voor militairen die gewond zijn geraakt.