Prins Harry werd ontmaagd door ‘oudere dame’

Prins Harry heeft zijn eerste seks gehad met “een oudere dame” die “heel veel van paarden hield”. Dat beschrijft de hertog van Sussex in zijn aanstaande autobiografie Spare, waarover Britse media donderdag schrijven.

De prins beschrijft het als een “vernederend” avontuurtje. Het moment deed zich namelijk voor in de buitenlucht.

“Ik besteeg haar snel, waarna zij me een tik op de billen gaf en me vasthield. Een van mijn fouten was dat ik het liet gebeuren in een veld, net achter een drukke pub”, aldus Harry. “Ongetwijfeld hebben mensen ons gezien.”