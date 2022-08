Prins Harry wil 25e sterfdag Diana doorbrengen met eigen gezin

Prins Harry wil de 25e sterfdag van zijn moeder, prinses Diana, doorbrengen met zijn vrouw Meghan en kinderen Archie en Lillibet. Dat vertelde de Britse prins donderdag na afloop van een polowedstrijd in Aspen, in de Amerikaanse staat Colorado. “Ik wil dat het een dag wordt vol herinneringen aan haar ongelooflijke werk en liefde voor de manier waarop ze het deed”, aldus Harry.

De prins zal de sterfdag, op 31 augustus, dan ook spenderen met zijn gezin. “Ik wil dat het een dag wordt in de geest van mijn moeder, die ik deel met mijn familie. Met mijn kinderen, van wie ik zou willen dat ze haar hadden ontmoet.”

Harry hoopt zijn overleden moeder elke dag van zijn leven “trots te maken”. En dus zet hij haar werk om mensen met hiv/aids te ondersteunen voort met een stichting die hij in 2006 heeft opgericht samen met prins Seeiso van Lesotho.

De stichting heet Sentebale, dat in het Zuid-Afrikaans vergeet-mij-nietjes betekent, naar de bloem. Sentebale helpt kinderen en jongeren die worstelen met hun hiv-status. “Ik hoop dat we de nalatenschap van mijn moeder kunnen voortzetten door ons opnieuw in te zetten voor kinderen en jongeren met hiv”, aldus Harry.