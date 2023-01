Prins Harry zag woede in ogen broer William

Prins Harry zag “een rode waas voor de ogen” van zijn broer William op het moment dat de twee slaande ruzie kregen. Dat zegt de hertog van Sussex in een nieuwe trailer van het interview met ITV dat komende zondag wordt uitgezonden.

Volgens Harry was prins William zo gefrustreerd tijdens het incident in 2019 dat hij een woede-aanval kreeg. Het liep uit op geweld, zo bleek donderdag al toen delen van de memoires van Harry’s autobiografie Spare uitlekten. “Hij wilde dat ik hem terugsloeg, maar ik koos ervoor om dat niet te doen”, zegt de tweede zoon van koning Charles in het interview.

“Wat hier anders was, was de mate van frustratie”, zegt Harry ook over het incident. “Die rode waas had ik al jaren maar nu zag ik het bij hem.”

In zijn boek vertelt Harry dat de ruzie ging over zijn vrouw Meghan. William vond de Amerikaanse actrice maar “lastig” en “onbeleefd”. Harry zei hierop dat zijn broer “het mediaverhaal papegaaide”, waarna de ruzie uit de hand zou zijn gelopen. William schold zijn jongere broer uit, greep hem bij zijn kraag en werkte hem tegen de vloer. Het is onduidelijk of William zijn broer daarbij zou hebben geslagen of alleen geduwd.