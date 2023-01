Prins Harry ziet geen nut in heropening onderzoek dood Diana

Prins Harry is meerdere keren gevraagd of hij wil dat het onderzoek naar de dood van zijn moeder Diana heropend wordt. In een interview met ITV liet de 38-jarige zondagavond weten dat hij daar na zoveel jaar niet echt meer het nut van inziet.

Harry vertelde in het gesprek dat hij als volwassene de tunnel in Parijs heeft opgezocht waarin zijn moeder in 1997 omkwam door een auto-ongeluk. Hij gaf aan dat er nog veel zaken rond haar dood onverklaard zijn en dat het hem nog steeds pijn doet beelden te zien waarop paparazzi een foto proberen te maken van zijn stervende of net gestorven moeder.

Die foto’s heeft hij gezien, omdat hij een tijdlang moeite had de dood van Diana te bevatten. Harry vertelde dat hij destijds eiste alle beelden te zien, maar dat zijn privésecretaris de ergste foto’s en beschrijvingen voor hem heeft achtergehouden. Daar is de prins met terugwerkende kracht “eeuwig dankbaar” voor. “Ik weet niet hoe het nu met me zou gaan als ik de dingen had gezien die ik wilde zien, die ik eiste te zien.”

In het gesprek ontkende prins Harry verder dat hij of zijn vrouw Meghan de koninklijke familie ooit van racisme heeft beschuldigd. Wel zegt hij dat er “onderbewuste vooroordelen” zijn binnen het paleis, die nog altijd aangepakt moeten worden. Hij beschuldigde zijn broer prins William ervan mee te zijn gegaan met het beeld dat de Britse media van Meghan schetsten. Wel benadrukte hij dat William nooit heeft geprobeerd hem te ontmoedigen met Meghan te trouwen.