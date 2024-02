Prins Harry ziet kinderen snel opgroeien

Het gaat hartstikke goed met prins Archie en prinses Lilibet, de kinderen van de Britse prins Harry en Meghan. Volgens hun vader groeien ze snel op, vertelde hij in het interview dat hij gaf aan het Amerikaans tv-programma Good Morning America.

Harry en Meghan delen zelden iets over Archie (4) en Lilibet (2), maar volgens Harry doen ze het “geweldig”. “Net als alle andere kinderen worden ze heel snel groot. Ze hebben allebei een ongelooflijk goed gevoel voor humor. Ze maken ons aan het lachen en houden ons elke dag met beide benen op de grond”, zegt de jongste zoon van koning Charles. “Ik ben heel dankbaar dat ik vader ben.”

In het interview bespreekt de hertog van Sussex ook de mogelijkheid om een Amerikaans paspoort aan te vragen. De prins voelt zich nog geen Amerikaan maar geeft wel toe dat hij het geweldig vindt om “elke dag” in Californië te wonen. “Het Amerikaans staatsburgerschap is zeker een gedachte die door mijn hoofd is geschoten, maar op dit moment heeft dat voor mij geen prioriteit.”

Harry en Meghan wonen sinds de zomer van 2020 in Montecito.