Prins Harry ziet moeder dagelijks terug in eigen kinderen

Prins Harry wordt nog elke dag herinnerd aan de nalatenschap van zijn moeder prinses Diana. De hertog van Sussex ziet haar terug in de winnaars van de Princess Diana Awards, maar ook in zijn eigen kinderen. Dat zei Harry vrijdag in een video die hij opnam vanwege de uitreiking van de naar zijn moeder vernoemde prijzen. De digitale awardshow valt op de dag dat Diana haar 61e verjaardag zou hebben gevierd.

De Princess Diana Awards gaan naar mensen tussen de 9 en 25 jaar die zich, net als de prinses dat deed, inzetten voor goede doelen. Harry sprak de winnaars toe, maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om het over zijn moeder te hebben. “Vandaag zou mijn moeders 61e verjaardag zijn. En dit jaar is het ook 25 jaar geleden dat ze overleed. Er is de afgelopen tweeënhalve decennia geen dag geweest dat ik niet dacht aan de invloed die ze niet alleen op mij en mijn broer, maar op iedereen heeft gehad.”

De nalatenschap van Diana ziet Harry terug in alle winnaars van de Princess Diana Awards. “Ik zie haar nalatenschap elke keer als ik families, jonge mensen en kinderen in alle uithoeken van de wereld ontmoet. En ik zie mijn moeders nalatenschap elke dag als ik naar mijn kinderen kijk.”

De prins denkt vrijdag niet alleen aan het leven van zijn moeder, maar vooral aan de invloed die ze volgens hem nog steeds heeft. “Mijn moeder heeft mij, en ons allemaal, bijgebracht om ons uit te spreken en te vechten voor een betere wereld. En nu, als echtgenoot en ouder, is de stem van mijn moeder luider dan ooit.”