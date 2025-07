Prins Harry zonder Meghan op reis naar Angola

De Britse prins Harry is dinsdag aangekomen in Angola, melden verschillende media. De zoon van koning Charles is in het Afrikaanse land voor een bezoek in het kader van The HALO Trust, een organisatie die zich inzet voor het opruimen van mijnen. Online gaan foto’s rond van de prins die de Angolese president João Lourenço ontmoet.

De prins is zonder zijn vrouw Meghan op reis gegaan. Volgens de Daily Mail ging zij om veiligheidsredenen niet mee.

Harry was in 2019 ook al in Angola, samen met Meghan. Toen was hij nog een werkend lid van de Britse koninklijke familie. Tijdens zijn bezoek aan het land bezocht Harry de plek die zijn moeder Diana 22 jaar daarvoor al eens had bezocht met The HALO Trust. Net als zijn moeder wandelde Harry door een voormalig mijnenveld.