Prins Harry zonder vrouw Meghan naar Balmoral Castle

Prins Harry is zonder zijn vrouw Meghan aangekomen bij Balmoral Castle, waar zijn oma koningin Elizabeth momenteel onder medisch toezicht wordt gehouden. Het is niet bekend waarom Meghan niet mee is. Onder anderen prins Andrew, prins Edward, prins Charles, prinses Anne en prins William zijn aanwezig op Balmoral Castle.

Donderdagmiddag berichtten meerdere Britse media en persbureaus dat Harry en Meghan vanuit Engeland naar Schotland waren gereisd. Zij waren daar en eerder in Duitsland vanwege de Invictus Games en het bezoeken van liefdadigheidsinstellingen.

Vorige maand werd bekend dat Harry en Meghan naar Engeland zouden komen, waar zij meerdere liefdadigheidsorganisaties bezoeken. Donderdag zouden ze in Londen zijn bij de WellChild Awards, een prijsuitreiking voor kinderen en jongeren die op allerlei manieren geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen en ziekten. Het is niet duidelijk of Meghan daar wel aanwezig is.