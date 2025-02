Prins Harry zou niets willen veranderen aan Invictus Games

Prins Harry zou, met de kennis van nu, niets anders hebben gedaan toen hij in 2014 de Invictus Games oprichtte. Dat zegt de Brit tegen Us Magazine als bedenker van het sportevenement voor gewond geraakte militairen.

“Vandaag de dag heb ik het voordeel van wijsheid en ervaring, maar ik zou er niets aan veranderen”, zegt Harry over de Invictus Games. “Behalve dat ik zou willen dat de Invictus Games niet meer nodig zouden zijn.”

“Ik ben gewoon dankbaar voor wat ze laten zien en dat ze de mensen zijn die ze zijn”, vervolgt de hertog van Sussex over de deelnemende militairen. “Ik sprak laatst met een paar nieuwe vrienden van het Oekraïense Superhumans Center waar ze mensen letterlijk weer in elkaar zetten. Protheses, psychische ondersteuning, alles wat ze doen is geweldig.”

Volgens Harry helpen de Invictus Games de militairen zich even niet meer alleen te voelen. “Ze zullen slechte dagen blijven houden, maar voor een week worden die dagen beperkt”, zegt hij over de militairen die aan het evenement meedoen. “Ze realiseren zich dat ze niet geïsoleerd of alleen zijn. Iedereen om hen heen draagt iets met zich mee. Pas als je al die mannen en vrouwen in dezelfde arena zet, beginnen ze elkaars verhalen te delen en beseffen ze dat er niets mis met hen is.”