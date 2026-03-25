Prins Jacques met vader mee naar postzegeltentoonstelling

Prins Jacques van Monaco heeft een van zijn eerste officiële optredens achter de rug. Samen met zijn vader prins Albert woonde de 11-jarige troonopvolger, zonder zijn tweelingzus prinses Gabriella, de opening van een postzegeltentoonstelling in Musée des Timbres et des Monnaies (Museum voor Postzegels en Munten) bij.

Op beelden is te zien dat Albert zijn zoon met een beschermende arm om de rug door de tentoonstelling leidt. Ook mochten de twee het gastenboek tekenen. Onder de handtekening van zijn vader zette de prins in simpel schrijfschrift “Jacques”.

Het Musée des Timbres et des Monnaies werd in 1995 geopend door Jacques’ opa prins Rainier. Het museum bevat de persoonlijke postzegel- en muntencollectie van de voormalige vorst.