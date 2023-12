Prins Jaime: China toonde zich constructief op klimaattop

Prins Jaime de Bourbon de Parme, die namens Nederland bij de klimaattop in Dubai was, zag dat de klimaatgezant van China zich constructief opstelde in gesprekken met onder meer de Europese Unie. Dat zei de Nederlandse klimaatgezant in het programma WNL Op Zondag. “We zijn het heel vaak niet eens met China op het gebied van klimaat, maar het is goed dat we dit gesprek hadden.”

Volgens De Bourbon de Parme heeft de Chinese gezant duidelijk gemaakt dat China Europa als “de betrouwbare langetermijnpartner” ziet op het gebied van klimaat. “I think you and I can be friends”, zou zijn Chinese ambtgenoot hem na afloop van hun laatste gesprek hebben toevertrouwd.

China is de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, gevolgd door de Verenigde Staten. Ook is het land een van de grootste importeurs van olie. Eerder deze maand kon de Chinese gezant nog niet zeggen of China zou kunnen instemmen met het volledig uitbannen van fossiele brandstoffen. Op de klimaattop in Dubai werd woensdag voor het eerst een akkoord bereikt over die fossiele brandstoffen in energiesystemen. De deelnemende landen hebben afgesproken om daar geleidelijk van af te stappen.

De Bourbon de Parme, de tweede zoon van prinses Irene, spreekt van een historisch akkoord. “We hebben nu een stip op de horizon, voor het eerst ooit staat het woord fossiele brandstoffen in de tekst.”