Prins Jaime nieuwe directeur van milieudirectoraat OESO

Prins Jaime de Bourbon de Parme heeft een nieuwe functie bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De zoon van prinses Irene is benoemd tot directeur van het Milieudirectoraat van de OESO.

Jaime volgt Jo Tyndall op, die de afgelopen jaren leiding gaf aan het directoraat. Het Milieudirectoraat van de OESO ondersteunt lidstaten bij het ontwikkelen en uitvoeren van effectief milieu- en klimaatbeleid, staat in het bericht van de OESO. Jaime begint in januari in zijn nieuwe rol.

De 53-jarige prins is sinds 2021 de Nederlandse klimaatgezant. In die functie vertegenwoordigde hij Nederland bij internationale klimaatonderhandelingen, onder meer tijdens de jaarlijkse VN-klimaatconferenties.