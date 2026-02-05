Prins Joachim en gezin verhuizen in 2027 terug naar Denemarken

De Deense prins Joachim en zijn gezin verhuizen in 2027 terug naar Denemarken. Dat heeft zijn echtgenote prinses Marie verteld in een interview met het Deense weekblad Billed-Bladet.

De broer van koning Frederik en zijn gezin verhuisden in de zomer van 2023 naar de Verenigde Staten, toen Joachim ging werken als defensie-industrieattaché op de Deense ambassade in Washington D.C.

De reden voor de terugkeer is het aflopen van het contract van de prins, aldus prinses Marie. Dat werd in september verlengd tot eind augustus 2027. Het paar heeft twee kinderen, graaf Henrik (16) en gravin Athena (14).