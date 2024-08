De Deense prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie zijn zondag aanwezig bij de Copenhagen Historic Grand Prix. Bij het bezoek zijn ook hun kinderen Henrik en Athena aanwezig.

Het Deense hof deelt foto’s van het bezoek van Joachim, Marie en hun kinderen. Op de beelden is te zien dat het viertal een rondleiding krijgt op de grid. Op een foto zit Athena in een raceauto.

Joachim heeft in het verleden zelf vaak meegedaan aan de Grand Prix in Kopenhagen in de zogeheten ProAm-klasse.