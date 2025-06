Prins Joachim houdt gedachten over Trump voor zich

De Deense prins Joachim laat zich niet verleiden tot politieke uitspraken. Als defensiediplomaat op de Deense ambassade in Washington en gezien de spanningen tussen de Verenigde Staten en Denemarken om Groenland kan de jongere broer van koning Frederik daar niets over kwijt.

“Wat ik dacht toen Trump begon te praten over het mogelijk met geweld innemen van Groenland? Ik dacht wat ik dacht. Maar dat zeg ik hier niet”, reageert Joachim in een interview met de Deense omroep DR. Groenland is onderdeel van het koninkrijk Denemarken.

De prins werkt op de ambassade aan een nauwere band met de Amerikanen, vertelt hij. “Het gaat erom dat we de trans-Atlantische band versterken. We moeten dat blijven doen, in het belang van de hele alliantie”, stelt de prins. Dat Joachim daar zelf een rol in kan spelen, geeft naar eigen zeggen voldoening.

Het helpt daarbij dat Joachim koninklijk bloed heeft, vervolgt hij. De prins gebruikt zijn titel soms als troef in zijn diplomatieke werk. “Het heeft zeker effect. Daar ben ik me heel bewust van. Ik zou niet zeggen dat ik het misbruik. Ik gebruik het waar ik weet dat het het juiste effect zal hebben. Dat is onderdeel van de spelregels” zegt de prins.