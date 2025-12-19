Prins Joachim stuurt kerstgroet vanuit de Verenigde Staten

Prins Joachim, de jongere broer van de Deense koning Frederik, heeft samen met zijn gezin een kerstgroet vanuit Washington D.C. gestuurd. Dat is te lezen onder een serie foto’s die het Deense hof heeft gedeeld.

Op de eerste foto is Joachim met een kerstmuts op te zien naast een witte toypoedel. Een andere foto toont Joachims kinderen Henrik en Athena, die de kerstmuts bij hun vader opzetten. Prinses Marie poseert in de keuken met een gevulde ovenschaal in haar handen.

Eerder maakte het Deense hof bekend dat prins Joachim en zijn gezin geen Kerstmis vieren met de rest van de koninklijke familie. Joachim werkt sinds 2023 in Washington als defensieattaché op de Deense ambassade. Het ministerie van Defensie maakte eerder dit jaar bekend dat zijn functie wordt verlengd tot eind augustus 2027.