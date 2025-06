Prins Joachim verlangt terug naar Denemarken

Prins Joachim van Denemarken keert waarschijnlijk terug naar zijn thuisland als zijn termijn als defensiediplomaat op de Deense ambassade in Washington erop zit. De jongere broer van koning Frederik en zijn gezin “verlangen terug naar huis”, zei hij in een interview met het Deense TV 2 naar aanleiding van zijn verjaardag.

De zaterdag 56 geworden prins werkt sinds september 2023 in Washington, een functie met een termijn van drie jaar. Joachim kan besluiten om te verlengen, maar of hij dat gaat doen wilde hij nog niet zeggen. “We verlangen terug naar huis maar sluiten de mogelijkheid om in het buitenland te blijven ook niet uit. Het is afwachten. Voorlopig staat op onze radar: zodra mijn functie hier stopt, keren we terug naar huis”, zei de prins.

Joachim en zijn vrouw prinses Marie woonden eerder vier jaar met hun twee kinderen Henrik (16) en Athena (13) in Parijs. Ook daar had de prins een functie op de Deense ambassade.