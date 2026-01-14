Prins Joachim verwelkomt Groenlandse minister in VS

De Deense prins Joachim heeft dinsdag in Washington een ontmoeting gehad met de Groenlandse minister Vivian Motzfeldt. Hij heette haar welkom bij haar aankomst in de Verenigde Staten, is te zien op een foto van de Amerikaanse Deense ambassadeur Jesper Møller Sørensen.

Motzfeldt is in Washington D.C. voor een gesprek tussen Denemarken, Groenland en de VS in het Witte Huis op woensdag. Het overleg komt op een gespannen moment, na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij Groenland koste wat kost wil inlijven. Groenland, een autonoom deel van Denemarken, ziet dat niet zitten en ook de Denen verzetten zich fel tegen een Amerikaanse overname.

Joachim, broer van koning Frederik, woont in Washington en werkt al enkele jaren in de Amerikaanse hoofdstad als defensiediplomaat op de Deense ambassade.

De Deense journalist Jacob Heinel Jensen, VS-correspondent voor de krant Berlingske, noemt het op X “opmerkelijk” dat de Deense ambassadeur “de koninklijke kaart” trekt. “Het is geen toeval dat prins Joachim op deze foto samen met Vivian Motzfeldt verschijnt”, schrijft hij. Volgens Heinel Jensen is dat “natuurlijk om te benadrukken dat Denemarken één verenigd koninkrijk is”.