Prins Joachim wijdt herdenkingsplaats voor reserveofficieren in

Prins Joachim was donderdag aanwezig bij de inwijding van een nieuwe herdenkingsplaats in Frederiksberg Slot. In twee salons is voortaan de geschiedenis te zien van de reserveofficieren van de Officierenschool van het leger. Joachim is beschermheer van de hoofdorganisatie voor reservepersoneel in Denemarken. Op Instagram deelt het Deense hof beelden van de ceremonie.

De Officierenschool is al ruim 150 jaar gehuisvest in Frederiksberg Slot. De nieuwe herdenkingsplaats bevindt zich in twee voormalige koninklijke salons en bestaat uit fysieke en virtuele stukken, artefacten en nieuwe meubels van de reserveofficieren door de jaren heen. Ook hangt er een geschilderd portret van prins Joachim in uniform, zo is te zien op beelden van het Deense hof.

Volgens het paleis biedt de herdenkingsplaats “een permanente plek van communicatie, reflectie en verbinding” voor de huidige officieren en voor de vele bezoekers van het kasteel in Kopenhagen.