De Belgische prins Laurent heeft maandagavond de nationale feestdag afgesloten met een vette hap bij een fastfoodketen. De broer van koning Filip werd gespot terwijl hij een portie friet en een hamburger wegwerkte bij een McDonald’s in het Vlaamse Overijse.

Een andere klant filmde Laurent terwijl hij een frietje in saus doopte, meldt Het Laatste Nieuws. Of hij alleen was, is niet duidelijk.

Eerder maandag was Laurent nog met zijn vrouw prinses Claire aanwezig bij het militaire defilé in Brussel.