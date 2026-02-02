Prins Laurent sloeg verzoeken van Jeffrey Epstein ‘resoluut’ af

Prins Laurent heeft verzoeken die de overleden Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein aan hem heeft gedaan, resoluut geweigerd. Dat laat de broer van de Belgische koning weten aan persbureau Belga. Afgelopen weekend meldde Het Laatste Nieuws dat de naam van Laurent in het adresboek van Epstein stond. Volgens Laurent heeft hij ook nooit een evenement bijgewoond waar Epstein en zijn entourage bij aanwezig waren.

“Tijdens mijn stages bij de VN en een grote bank in het financiële centrum van New York werd ik meerdere malen door Epstein benaderd”, zegt Laurent in een schriftelijke verklaring. “Hij stelde me vragen waarop ik steevast ontkennend antwoordde. Hij wilde mijn ouders leren kennen om ze voor te stellen aan zijn miljardairsvrienden: ik vertelde hem dat mijn ouders niet te koop waren.”

Volgens de Belgische prins hoopte Epstein om via hem in contact te komen met Europese scholen en universiteiten “om daar economie te kunnen doceren, vooral aan universiteiten met vrouwelijke studenten”. Maar daar ging Laurent niet in mee, ook niet in een ander project dat hem werd aangeboden. “Later vroeg hij mij om deel te nemen aan een project in de milieusector. Dit project was duidelijk bedoeld om corruptie te plegen. Ik weigerde zijn verzoek resoluut.”

Laurent kreeg naar eigen zeggen in 2012 ook een uitnodiging van Epstein voor een diner in Parijs “met, volgens hem, een staatshoofd en rijke, invloedrijke mannen. Ik heb zijn uitnodiging opnieuw afgeslagen en hem verteld dat het opzichtig vertoon van rijkdom me niet interesseerde en dat ik hem niet nodig had om in contact te komen met staatshoofden. Hij antwoordde gefrustreerd dat niemand zulke uitnodigingen afsloeg”.