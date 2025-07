Prins Laurent ziet eigen LEGO-kunstwerk op expo in Leidschendam

De Belgische prins Laurent heeft woensdagmiddag samen met zijn zoon Nicolas een bezoek gebracht aan de LEGO-tentoonstelling Bricks of Wonder in Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam. De broer van koning Filip nam op uitnodiging van de Vlaamse kunstenaar Dirk Denoyelle een kijkje. Op de expositie hangt onder meer een kunstwerk dat Laurent samen met Denoyelle zelf heeft gemaakt. Ook is een creatie van prins Nicolas te bewonderen.

Bij aankomst werden de prinsen welkom geheten door de kunstenaar zelf, gevolgd door een rondleiding. Het koninklijke gezelschap kwam al snel langs de levensgrote LEGO-beelden van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, waarvan Denoyelle grappend zei dat ze “concurrentie” zijn voor de Belgische prinsen.

De kunstenaar was speciaal naar wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds gegaan om te meten hoe groot de koning is, omdat volgens hem zijn precieze lengte “staatsgeheim” zou zijn. Laurent ging vervolgens naast het beeld staan om te meten.

Artistieke kant

De prins was onder de indruk van de ruim 150 kunstwerken van LEGO, allemaal gemaakt door Denoyelle. Volgens Laurent heeft hij LEGO “een artistieke kant gegeven”. “Hij is een van de eersten die dat heeft gedaan”, stipte hij aan.

Bij de LEGO- tentoonstelling zijn onder meer dieren en gebouwen, maar ook sculpturen van bekende figuren als Marilyn Monroe, Suske en Wiske, Hagrid, Michael Jackson en Elton John te zien. In totaal zijn meer dan 2 miljoen steentjes gebruikt. De expositie werd op 22 mei geopend en is zeker nog tot en met 19 oktober te bezoeken.