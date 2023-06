Prins Louis trekt gekke bekken tijdens Trooping the Colour

De 5-jarige prins Louis heeft zaterdag weer de show gestolen met zijn gekke bekken. Tijdens Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen, kneep de zoon van prins William en prinses Catherine onder meer zijn neus dicht en keek hij boos naar het publiek.

In augustus vorig jaar werd de toen 4-jarige Louis tijdens de viering van zijn overgrootmoeders jubileum ook al meerdere malen door zijn moeder lachend tot de orde geroepen. Toen stak hij continu zijn tong uit en trok hij verscheidene gekke bekken. “Wij vonden het fantastisch, Louis in het bijzonder”, zeiden William en Catherine toen na afloop van de viering.

Trooping the Colour stond voor het eerst in het teken van de verjaardag van koning Charles. Net als in voorgaande jaren deden naar schatting zo’n 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten mee. Koning Charles, prins William, prinses Anne en prins Edward reden op een paard. Koningin Camilla en prinses Catherine volgden in een rijtuig, net als Louis, broer George en zus Charlotte.

Trooping the Colour wordt al sinds 1748 gehouden en groeide in 1760 uit tot een jaarlijks evenement.