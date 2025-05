Prins Maurits: prinses Margriet is aan de beterende hand

Prins Maurits heeft een kleine update gegeven over de gezondheid van zijn moeder prinses Margriet, die in maart haar arm brak. “Ze is aan de beterende hand”, zei het oudste kind van de prinses en Pieter van Vollenhoven vrijdag in het NPO 1-programma Tijd voor MAX.

Maurits was te gast om de aanstaande editie van Sail te promoten. De 57-jarige prins is beschermheer van het evenement dat plaatsvindt in augustus. Hij verwacht dat de prinses dan wel aanwezig is. “Dat hoop ik in ieder geval voor haar, dat ze wel hersteld is”, zei Maurits, die verder niet in detail wilde treden.

Dinsdag werd bekend dat een geplande reis van Margriet (82) en Van Vollenhoven naar Canada niet doorgaat. Het echtpaar ziet af van het bezoek omdat de prinses nog niet voldoende hersteld is. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de reis “helaas nu toch niet verantwoord” geacht.

“Als je op leeftijd bent en je valt en je breekt wat, dat is niet fijn. Dat is voor niemand fijn, maar het herstel duurt langer”, zei Maurits. “Maar ze is aan de beterende hand.”

Margriet brak haar linkerarm tijdens haar deelname aan de Hollandse 100, een sportevenement dat haar zoon prins Bernhard mede had georganiseerd. De jongere zus van prinses Beatrix viel op de ijsbaan in Thialf.