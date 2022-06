Prins Michael van Kent trekt zich terug uit openbare leven

Prins Michael van Kent, een neef van de Britse koningin Elizabeth, trekt zich terug uit het openbare leven. Dat meldt The Telegraph donderdag.

Het besluit komt kort nadat de prins van Kent een vriendschapsonderscheiding die hij van Rusland kreeg teruggaf. De 79-jarige prins, die jarenlang zaken deed met de Russen, werd in 2009 in het Kremlin door toenmalig president Dmitri Medvedev onderscheiden in de Orde van de Vriendschap.

Ook Marie Christine, de echtgenote van de Britse prins, trekt zich terug. Door haar afkomst uit de lagere Duitse adel moet ze officieel met prinses Michael van Kent aangesproken worden.