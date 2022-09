Prins Nikolai begrijpt beslissing koningin Margrethe niet

De Deense prins Nikolai snapt niet waarom koningin Margrethe heeft besloten om hem en zijn broers en zus hun titel van prins en prinses af te nemen. Dat meldt het Deense blad Ekstra Bladet na een gesprek met de oudste zoon van prins Joachim.

Woensdag maakte het Deense hof bekend dat de kinderen van prins Joachim vanaf komend jaar alleen nog graaf en gravin van Monpezat zijn. De 23-jarige Nikolai zegt dat hij erg overstuur en teleurgesteld is over dat besluit. “Mijn hele familie en ik zijn natuurlijk erg verdrietig”, aldus Nikolai. “We zijn, zoals mijn ouders hebben verklaard, geschokt door dit besluit en over hoe snel het eigenlijk is gegaan. Ik ben erg verward over waarom het zo moest gebeuren”, voegt hij daaraan toe.

Het Deense blad sprak eerder op de dag ook al met zijn vader, prins Joachim, in Parijs. “We zijn allemaal erg verdrietig”, zou Joachim gezegd hebben. “Het is niet leuk om je kinderen zo behandeld te zien worden. Zij bevinden zich in een situatie die ze niet begrijpen”, aldus Joachim.