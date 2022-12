Prins Nikolai: koningin Margrethe is bovenal mijn oma

“Koningin Margrethe is voor mij bovenal mijn oma.” Dat zegt prins Nikolai over de koningin van Denemarken in de eerste aflevering van een vijfdelige tv-serie. De eerste aflevering wordt maandagavond op de publieke zender TV 2 uitgezonden.

Prins Nikolai is de oudste zoon van prins Joachim en zijn voormalige echtgenote gravin Alexandra. Over de kinderen van prins Joachim is veel te doen. Margrethe besloot onlangs dat Nikolai en zijn broer prins Felix en zijn halfbroer en halfzus hun koninklijke titels kwijtraken in 2023. Dat was zeer tegen de zin in van Nikolai, weet Billed Bladet. Het blad noemt de uitspraken die de royal in het programma doet dan ook hoogst opmerkelijk. Nikolai spreekt namelijk vol waardering over de koningin. Zo vertelt hij vaak bij zijn grootmoeder langs te komen “voor gezelligheid op zondag”. Nikolai haalt ook herinneringen op over toen hij nog in de buurt van Amalienborg woonde en Margrethe vaak tegenkwam. “Dat was supergezellig”, zegt hij daarover.

Min Egen Kurs (Mijn Eigen Koers), zoals het programma heet, is in mei opgenomen, voordat Margrethe Nikolai zijn prinselijke titel afnam. Nikolai maakt in de vijfdelige serie een zeiltocht en spreekt met de presentator over allerlei zaken die hem bezighouden. De andere vier delen worden aan het begin van het nieuwe jaar uitgezonden.