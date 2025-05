De Zweedse prins Oscar trok vrijdagochtend samen met kroonprinses Victoria de natuur in op het eiland Zuid-Djurgården in Stockholm. Dat deelt het Zweedse koningshuis op Instagram. Zij maakten hun wandeling vanwege de Internationale Dag van de Biodiversiteit.

Deze bijzondere dag is in het leven geroepen om bewustwording te vergroten over het belang van soortenrijkdom in de natuur. De prins spotte twaalf diersoorten waaronder de spreeuw, de vogel grote zaagbek, meerkoet, en wijngaardslak.