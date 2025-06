Prins Philip onderdeel van herdenkingsmonument koningin Elizabeth

Het winnende ontwerp voor het Britse nationale monument ter nagedachtenis aan de overleden koningin Elizabeth bevat ook haar man, prins Philip. Het team van architect Norman Foster is uitgeroepen tot de winnaar van de ontwerpwedstrijd. Het monument krijgt een plek in het St. James’s Park in het centrum van Londen.

“We hebben hen samen afgebeeld en op een bepaalde manier wilden we die onafscheidelijke kwaliteit overbrengen”, aldus Foster over het ontwerp.

In het park komen nog meer monumenten, zoals een doorschijnende brug, geïnspireerd op de vorm van het bruidsdiadeem dat Elizabeth droeg. Ook komt er een zogeheten ‘Prins Philip-poort’. Elizabeth krijgt ook nog een apart standbeeld, waarop zij op de rug van een paard is afgebeeld.

Het ontwerp van Foster en zijn team werd gekozen uit een shortlist van vijf concepten. Robert Janvrin, voorzitter van het herdenkingscomité, noemt het winnende ontwerp “een evenwicht tussen traditionele en moderne elementen”. Het is nog niet bekend wanneer het herdenkingsmonument af moet zijn.

Elizabeth en Philip waren 73 jaar getrouwd, tot hij in april 2021 overleed. Elizabeth overleed in september 2022.