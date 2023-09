Prins Pieter-Christiaan is klaar voor de marathon in Berlijn. De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven is bij de start van de wedstrijd, deelt hij zondag op Instagram.

De prins was zaterdag ook alvast aan het warmlopen. Hij kwam donderdag aan in Berlijn.

Pieter-Christiaan loopt vaker marathons, ook die van Berlijn. Vorig jaar behaalde hij met een tijd van 03.26.19 een persoonlijk record.