Prins Pieter-Christiaan loopt marathon van Rotterdam

Prins Pieter-Christiaan doet zondag mee aan de marathon van Rotterdam. Dat deelt de op een na jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in een bericht op Instagram.

“De mooiste”, schreef de 53-jarige prins bij een foto waarop hij in hardloopoutfit te zien is. De prins rent zondag in een grijze korte broek met daarop een wit hemd.

Pieter-Christiaan is fervent hardloper. Begin maart liep hij al de halve marathon in Den Haag. Vorig jaar september voltooide hij de marathon van Berlijn.