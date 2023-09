Prins Saudi-Arabië: wij willen ook atoombom als Iran die krijgt

Saudi-Arabië wil ook een atoombom als aartsrivaal Iran zo’n massavernietigingswapen ontwikkelt, zei kroonprins Mohammed bin Salman tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox News. “Als zij er een krijgen, moeten wij er ook een hebben”.

Iran heeft een nucleair programma, maar ontkent dat het ook kernwapens wil ontwikkelen. Toch bestaan daar internationaal wel zorgen over. Een atoomakkoord met wereldmachten dat het Iraanse nucleaire programma moest begrenzen, sneuvelde nadat de vorige Amerikaanse president Donald Trump zijn land had teruggetrokken uit de deal. Hij vond die niet ver genoeg gaan.

Bin Salman, de feitelijke leider van Saudi-Arabië, sprak zijn bezorgdheid uit over de mogelijkheid dat Iran een kernwapen kan bemachtigen. Hij vertelde in het interview ook dat zijn land stappen zet richting het normaliseren van de relatie met Israël, dat eveneens een zeer gespannen relatie heeft met Iran. “We komen iedere dag dichterbij”, zei de kroonprins.

De VS, Saudi-Arabië en Israël zijn verwikkeld in complexe onderhandelingen over die diplomatieke toenadering. “Voor ons is de Palestijnse kwestie erg belangrijk. Dat moeten we oplossen”, zei de Saudische leider. “We moeten zien waar we eindigen. We hopen dat we op een punt komen waar we het leven van de Palestijnen beter kunnen maken en waar Israël een speler wordt in het Midden-Oosten.”