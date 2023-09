Prins William aangekomen in New York voor klimaatbijeenkomst

Prins William is maandag aangekomen in New York voor een bijeenkomst van zijn Earthshot Prize. De prins schrijft op X, voorheen Twitter, dat het “goed” is om weer terug te zijn in de Verenigde Staten.

“Niemand is zo optimistisch en vindingrijk als het Amerikaanse volk”, vindt William. Volgens de prins is het dan ook logisch dat daar de finalisten van de Earthshot Prize, een prijs voor initiatieven voor het herstel van de planeet, worden bekendgemaakt. “Tachtig jaar geleden kwam de wereld in deze geweldige stad samen om via de Verenigde Naties een nieuwe manier te vinden om onze gezamenlijke uitdagingen op te lossen.”

Dinsdag komen de prins en de deelnemers van de Earthshot Prize in 2022 samen met beleidsmakers, filantropen en klimaatactivisten om te spreken over de uitdagingen met betrekking tot het milieu. Tijdens de bijeenkomst worden ook de finalisten van de Earthshot Prize van dit jaar onthuld.

De klimaatprijzen worden dit jaar op 7 november uitgereikt in Singapore. Vijf initiatieven kunnen een prijs winnen ter waarde van 1 miljoen pond.